وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية مع "لافروف"

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية.

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