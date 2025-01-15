وزير الخارجية يصل بانكوك في زيارة رسمية لتايلند

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة بانكوك في زيارة رسمية لمملكة تايلند.

ومن المقرر أن يبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما سيترأس خلالها وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي.

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