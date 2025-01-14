شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة في لوس أنجلوس تنبه رعاياها من تحذيرات الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

سلامة المواطنين

الدمام - شريف احمد - نبهت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجليس بما صدر من قبل السلطات المختصة بولاية كاليفورنيا من تحذيرات بشأن توقعات حدوث تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بمدينة لوس أنجليس والمدن المجاورة لها. وما قد ينتج عنها من تأثيرات على جهود احتواء ومكافحة الحرائق في الولاية.وأكدت القنصلية حرصها على سلامة المواطنين، وضرورة توخي الحذر اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التنبيهات الرسمية.كما وضحت أهم الأرقام للتواصل خلال الحالات