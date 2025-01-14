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القنصلية العامة في لوس أنجلوس تنبه رعاياها من تحذيرات الحرائق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبهت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجليس بما صدر من قبل السلطات المختصة بولاية كاليفورنيا من تحذيرات بشأن توقعات حدوث تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بمدينة لوس أنجليس والمدن المجاورة لها. وما قد ينتج عنها من تأثيرات على جهود احتواء ومكافحة الحرائق في الولاية.

سلامة المواطنين

وأكدت القنصلية حرصها على سلامة المواطنين، وضرورة توخي الحذر اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التنبيهات الرسمية.
كما وضحت أهم الأرقام للتواصل خلال الحالات
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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