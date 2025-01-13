مشروع نظام رعاية الموهوبين على طاولة الشورى

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

واستعرض المجلس، في مستهل الجلسة، جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود، واتخذ قراراته اللازمة بشأنها.

وناقش المجلس مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين» المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام، الذي تلته عضوة المجلس نائبة رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه مقترح مشروع النظام.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اتفاقيات النقل الجوي

تضمن جدول أعمال مجلس الشورى خلال هذه الجلسة استعراض عدد من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشروعات للاتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.

وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام بمجال خدمات النقل الجوي.

مذكرات تفاهم

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

ووافق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

وفي الصدد نفسه، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.