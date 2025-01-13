شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 639 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025م، من انتزاع 639 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 45 لغمًا مضادًا للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد، و585 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 6 ألغام مضادة للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات و262 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة 7 ذخائر غير منفجرة وذخيرتين غير منفجرة في مديرية الوهط بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع 30 لغمًا مضادًا للدبابات و291 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان، ولغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين. نزع الألغام باليمن وفي محافظة تعز نزع الفريق 17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير حتى الآن إلى 1.790 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 478 ألفًا و222 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.