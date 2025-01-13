شكرا لمتابعة خبر عن سليمان الماجد يوضح حكم وصف تعدد الزوجات بالخيانة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، من خطورة وصف ما حلله الله من تعدد الزوجات بالخيانة .

وقال “الماجد” خلال لقاءه ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد: “تسمية التعدد بالخيانة غير جيدة وهي مترجمة من الغرب مثل ما يرددون .

وتابع: هذه خيانة لله وخيانة لأمانة الله عز وجل، فقد تتأثر الزوجة بذلك و لكن يجب عليها أن تتحلى بالصبر، وتقبل بهذا لأن من الخطر أن يكون نقضها لحكم الله .