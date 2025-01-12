شكرا لمتابعة خبر عن رياح شديدة وسحب رعدية ممطرة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من هبوب رياح شديدة وتكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج.

وتشمل مدينة جازان و محافظات جزر فرسان، و بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وضمد، و الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والطوال، وأحد المسارحة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر، حتى الساعة الـ 10 مساءً.‏