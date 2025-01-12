شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على الرياض ومحافظاتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الرياض، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ، تبوك.