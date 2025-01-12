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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ديسمبر ويناير وفبراير في طريف أبرد من لوس أنجلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء بـ(ديسمبر، يناير، وفبراير) في طريف.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن معدل درجة الحرارة في طريف يُعتبر أبرد مقارنة بـ لشبونة ولوس أنجلوس، و سان فرانسيسكو سواءً في فترات الليل أو النهار.”
وتابع:” إما خلال الليل في فصل الشتاء يكون ليل طريف أبرد من روما و أثينا، كما يُعتبر أبرد من ليل لندن في شهر يناير فقط.”
وواصل :” هذا يعكس شدة البرودة في طريف خلال الشتاء مقارنة بالمدن الأخرى المذكورة، رغم الفروقات الجغرافية والمناخية بينها .”
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