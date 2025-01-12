شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ديسمبر ويناير وفبراير في طريف أبرد من لوس أنجلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء بـ(ديسمبر، يناير، وفبراير) في ⁧‫طريف.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن معدل درجة الحرارة في طريف ‬⁩ يُعتبر أبرد مقارنة بـ ⁧‫لشبونة‬⁩ ولوس أنجلوس‬⁩، و ⁧‫سان فرانسيسكو‬⁩ سواءً في فترات الليل أو النهار.”

‏وتابع:” إما خلال الليل في فصل الشتاء يكون ليل طريف أبرد من ⁧‫روما‬⁩ و ⁧‫أثينا‬⁩، كما يُعتبر أبرد من ليل ⁧‫لندن‬⁩ في شهر يناير فقط.”

‏وواصل :” هذا يعكس شدة البرودة في طريف خلال الشتاء مقارنة بالمدن الأخرى المذكورة، رغم الفروقات الجغرافية والمناخية بينها .”

اقرأ أيضًا :