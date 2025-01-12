شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مريضًا بالسكتة الدماغية إلى مستشفى بريدة المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغًا يفيد بوجود مريض فاقد للوعي داخل مركبته على إحدى الطرق غرب منطقة القصيم.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أنه عند وصول الفرق الإسعافية تبين أن المريض كان يعاني من أعراض سكتة دماغية.

وعلى الفور تم تفعيل مسار طبي متخصص يهدف إلى تسريع نقل المرضى المصابين بالسكتة الدماغية “الجلطة الدماغية” إلى المراكز الطبية المتخصصة لتلقي العلاج الفوري في الوقت المثالي لضمان تجنب حدوث إصابات أو تلف بأنسجة الدماغ، حيث يُعد التدخل السريع عاملًا حاسمًا في تقليل المضاعفات على المريض.

وأضاف أنه نظرًا لبعد موقع المريض عن أقرب مستشفى، الذي يقدر بنحو 315 كيلومترًا غرب بريدة، تم تنسيق عملية النقل بين الإسعاف الأرضي والإسعاف الجوي، حيث جرى تحديد نقطة التقاء بالقرب من قرية دوبح، لنقل المريض بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال علاجه.

وأكد الخضر، أن تفعيل مسار السكتة الدماغية أسهم بشكل كبير في تحسين فرص علاج المصابين بهذه الحالات الحرجة، من خلال تقليل زمن الاستجابة وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة بسرعة، مشيرًا إلى أن غرفة التحكم العملياتي تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد (997) أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح طلب المساعدة بسهولة عبر الأجهزة الذكية.