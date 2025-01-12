شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ملتقى الطائف لحماية الطلاب من مخاطر الظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

حسين القحطاني

التعامل مع الحالات الطارئة

الدمام - شريف احمد - يشارك أكثر من 100 معلم ومعلمة من المختصين والمعنيين بالأمن والسلامة في 16 إدارة تعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، الثلاثاء المقبل، في فعاليات “ملتقى الأرصاد”، الذي ينظمه المركز الوطني للأرصاد بالتعاون مع إدارة التعليم بالطائف.وذلك على مدى ثلاثة أيام، بهدف رفع مستوى الوعي الأرصادي لدى المجتمع التعليمي، وبناء قدرات تُمكِّن من التعامل الفعال مع الظواهر الجوية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني لـ "اليوم"، أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكة مع وزارة التعليم في توعية المجتمع التعليمي بأهمية المعلومات الأرصادية وتأثيرها على السلامة العامة.وأضاف: “يسهم الملتقى في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات في قراءة وتحليل البيانات الأرصادية، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب في الحالات الطارئة”.ويتضمن الملتقى مجموعة من المحاور والجلسات التي تركز على أهمية التثقيف الأرصادي، وأساليب التعامل مع تقلبات الطقس، وتزويد المشاركين بالمستجدات التقنية في مجال الأرصاد، بما يدعم بناء جيل واعٍ يتمتع بقدرة علمية على فهم وإدارة الظواهر الجوية المختلفة.يُذكر أن الملتقى سيعقد في مقر إدارة التعليم بالطائف، وسط مشاركة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الأرصاد والسلامة، تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.