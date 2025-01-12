شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة مصحوبة برياح على الرياض والباحة وعسير اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” توقعات الأمطار اليوم الأحد متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الرياض”بما فيها الرياض” والشرقية والباحة وعسير وجنوب مكة مع رياح.”

وأضاف:” انخفاض في الحرارة على معظم وموجة برد أصلها قطبي سادسة.”

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هبوب رياح شديدة وتكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جازان و محافظات جزر فرسان، و بيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وضمد، و الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والطوال، وأحد المسارحة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

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