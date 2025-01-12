شكرا لمتابعة خبر عن 4659 زيارة منزلية لمرضى الدرن خلال عام 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت الخدمات الصحية في تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 4659 زيارة منزلية لمرضى الدرن خلال عام 2024، و تُعد هذه الخدمات جزءًا أساسيًا من تعزيز الصحة وجودة الحياة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن برنامج DOTS (العلاج تحت الإشراف المباشر، الدورة القصيرة) يُعد عنصرًا حيويًا في البرنامج الوطني لمكافحة الدرن (TB)، وخاصة في المناطق ذات العبء العالي من المرض، وتهدف إستراتيجية DOTS إلى ضمان التزام المرضى بنظام العلاج الذي يمتد عادةً من ستة إلى تسعة أشهر، من خلال مراقبة تناول الدواء بشكل مباشر.

وأبان التجمع أن مسؤوليات فريق DOTS تشمل مراقبة التزام المرضى بالعلاج، وتقديم التوجيه والدعم المعنوي لتحسين الالتزام، بالإضافة إلى اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين، كما يقوم الفريق بجمع البيانات وإعداد التقارير، والتنسيق مع العاملين الصحيين الآخرين في المنشآت الصحية.

يذكر أنه بعد انتهاء العلاج، يستمر الفريق في متابعة المرضى للكشف عن أي علامات لعودة للمرض أو حدوث مضاعفات، بهدف ضمان شفاء كامل للمرضى وتفادي الانتكاسات، وتسهم جهود فريق DOTS في تعزيز التعاون مع الممارسين الصحيين لضمان تلقي مرضى الدرن العلاج المناسب، مما يسهم في تقليل انتقال المرض والقضاء عليه.