البلادي يشدو بشدة القافلة في أمسية غناء البادية في ختام معرض الإبل عبر العصور

جدة

أسدل معرض “الجمل عبر العصور”، ومعرض جائزة ضياء عزيز للبورتريه، الستار ، على فعاليات دورته الثالثة، التي نظمتها شركة ليان الثقافية، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وجمعية الثقافة والفنون، واحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة، في ختام فعاليات “عام الإبل”.. حيث شهد الختام أمسية فنية أحياها الفنان عابد البلادي، قدم من خلالها أجمل أعماله التي تفاعل معها الحضور، ومن أشهرها “شدت القافلة”، التي جاءت متناسبة مع الحدث.. كما تم تكريم جميع اللجان المشاركة في تنظيم المعرض، فيما قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، الأستاذ محمد آل صبيح، شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، نظير رعايته للمعرض، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وسمو محافظ محافظة جدة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ولشركة ليان، ورئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، ومعالي أمين جدة الأستاذ صالح التركي على إتاحة الفرصه للجمعية للمشاركة في تنظيم المعرض كما شكر جميع الجهات التي ساهمت في نجاح المعرض وفي مقدمتها إدارة تعليم جدة والأستاذة منال اللهيبي على تفعل المدارس مع المعرض وزيارته كما شكر الجامعات والكليات وعبر عن اعتزازه بدور الجمعية ودور زملائه الذين عملوا بجد واخلاص خلال فترة المعرض وكرم في الختام جميع اللجان والفنان عابد البلادي.