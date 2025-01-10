حريقٌ يلتهم مقر شركة سعودية في أمريكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2025, 10:09 صباحاً

تعرَّض المقر الرئيس لشركة "بريد إكس" السعودية؛ الكائن في ولاية ديلاوير الأمريكية، لحريقٍ كبيرٍ أسفر عن تدميرٍ للمنشأة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المستودعات، دون تسجيل أيّ إصاباتٍ بشرية. وفي تصريحٍ لصحيفة "الخليج 365"، أكَّدَ المهندس نايف حلوان؛ المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "بريد إكس"، أن الحريق دمَّر مبنى الشركة المكوَّن من طابقَيْن، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً مع السلطات المحلية للتحقيق في أسباب الحريق، وتمَّ حصر جميع الأضرار المادية.

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