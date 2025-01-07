شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب تعرض لمضاعفات صحية خطيرة بعدما طق الأبهر في استراحة أصدقائه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أخصائي العلاج الطبيعي عبدالمجيد الفوزان، واقعة حدثت لصديقه حينما حدثت له مضاعفات وساءت حالته بعدما طق الأبهر في استراحة أحد شقيقه.

وقال عبدالمجيد الفوزان، في مقطع فيديو: “صديقي سمح لرجل غير متخصص في استراحة أخويا يطق له الأبهر بزعم أنه معالج، مما تسبب له في مضاعفات صحية خطيرة ونادرة، وساءت حالته بشكل أكبر !!”.

وأوضح أنه ذات مرة شعر بألم غير محتمل في كتفه واكتشف بعدها أنه ثقب في الرئة وأجرى له عملية جراحية بعد 4 ساعات، مضيفًا: “لو سمحت لأحد يطق لي الأبهر حينها كنت ودعت الملاعب”.