شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار يصاحبها حبات البرد على مطار الملك خالد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الملك خالد صباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.