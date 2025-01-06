شكرا لمتابعة خبر عن سيول جارفة تجتاح شعيب الجفالية بحائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة شعيب الجفالية بجنوب شرق حائل سيولاً جراء الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية.

ووثق مقطع فيديو انجراف السيول الشديدة وهي تجتاح الشوارع بشكل كثيف.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وقد يتطور الأمر إلى سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويشمل ذلك مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وقد تصل إلى القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة.