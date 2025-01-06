شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 12 محطة وقود ورصد 152 مخالفة بمحطات أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالجهات ذات العلاقة من خلال حملاتها الرقابية بزيارة 1371 محطة وقود في 78 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، خلال يومي 29 و 30 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق ليومي 30 و 31 ديسمبر 2024م، بهدف التحقق من توفر المنتجات البترولية بأنواعها.

ومن خلال عمليات الرصد والتتبع ومباشرة البلاغات؛ تم ضبط عددٍ من المخالفات، من ضمنها عدم توفير وقود الديزل أو الامتناع عن بيعه، ومن ثم تطبيق الجزاءات النظامية بحق 152 محطة وقود مخالفة وإغلاق 12 محطة.

وقد أكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أهمية التزام محطات الوقود باشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها أن تقوم منشآت مؤهلة بتشغيل محطات الوقود وإدارتها وصيانتها، والالتزام بتوفير جميع المنتجات البترولية المطلوبة باستمرار، حسب فئة المحطة، منبهةً إلى أنه لا تهاون في إيقاع الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

مما يذكر أن الفرق الفنية تواصل جولاتها الرقابية بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتأمل اللجنة، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم الموحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المتاح في متجري أبل وأندرويد.