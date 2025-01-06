شكرا لمتابعة خبر عن إصدار 7 مخالفات جمع تبرعات بحق أفراد وإحالة 4 كيانات للجهات المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن دوره الإشرافي والتنظيمي، قرارات بحق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأصدر المركز 11 إنذارًا بحق جمعيات أهلية، وقرار دمج لجمعية أهلية، وإلغاء ترخيص لجمعية أهلية. كما تعامل مع 23 بلاغًا لمخالفات التبرعات، وعمل على 49 جلسة تحقيق، وأصدر 7 مخالفات جمع تبرعات بحق الأفراد، وأحال 4 كيانات تجارية للجهات المختصة.

وأعلن المركز مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر ديسمبر 2024، حيث شهد القطاع تسجيل 97 جمعية أهلية و12 مؤسسة أهلية و23 صندوقًا عائليًا في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة حتى نهاية 2024 أكثر من 5750 منظمة.

وشهد القطاع تناميًا في أعداد المتطوعين في شهر ديسمبر من العام 2024، حيث بلغ العدد أكثر من 115 ألف متطوع. كما أصدر المركز 607 تراخيص لجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.