شكرا لمتابعة خبر عن مندوب توصيل يصارع بدراجته النارية السيول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو أظهر مندوب توصيل يصارع السيول الشديدة أثناء قيادته لدراجته النارية .

وأوضح المقطع ، مندوب التوصيل وهو يحاول الحفاظ على توازنه هو ودراجته النارية التي سقطت نتيجة للتدفق السريع للسيول بسبب شدة الأمطار .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة .