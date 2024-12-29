البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي

واستمع الفريق محمد البسامي إلى شرح موجز عن البرامج التدريبية والمناهج المتطورة لأكاديمية الأمن الدبلوماسي التي تجمع بين التعليم الأمني والتدريب العسكري، والأداء الاحترافي لمتطلبات المهام الدقيقة.
وحثّ البسامي على مضاعفة الجهود، وتعزيز مستوى الجاهزية الأمنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مشيدًا بالجهود المبذولة من منسوبي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين الشخصيات الرسمية.
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