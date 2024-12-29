البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي

تفقد مدير الأمن العام الفريق، محمد البسامي، مقر القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في مدينة الرياض، وشملت جولته غرفة التحكم والمراقبة، وما تحويه من تقنيات وتجهيزات أمنية حديثة مستخدمة في أداء مهام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والخطط التشغيلية.

واستمع الفريق محمد البسامي إلى شرح موجز عن البرامج التدريبية والمناهج المتطورة لأكاديمية الأمن الدبلوماسي التي تجمع بين التعليم الأمني والتدريب العسكري، والأداء الاحترافي لمتطلبات المهام الدقيقة.

وحثّ البسامي على مضاعفة الجهود، وتعزيز مستوى الجاهزية الأمنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مشيدًا بالجهود المبذولة من منسوبي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين الشخصيات الرسمية.