شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين حادث دهس مدينة نيو أورليانز الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عنه وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وتؤكد المملكة رفضها ونبذها التام لكافة أشكال العنف، معبرةً عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وتؤكد المملكة رفضها ونبذها التام لكافة أشكال العنف، معبرةً عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.