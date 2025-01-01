شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Black Myth: Wukong تحصد جائزة لعبة العام في Steam Awards والان نبدء بالتفاصيل

إصدار مميز

تحسينات اللعبة على البلايستيشن 5 برو

الدمام - شريف احمد - كشف متجر Steam نتائج التصويت لجوائزه السنوية، وحصدت لعبة الأكشن والأر بي جي Black Myth: Wukong جائزة لعبة العام.وكانت الألعاب المنافسة لها على هذه الجائزة هي: Balatro و Space Marine 2 إلى جانب Stalker 2 و Helldivers 2.لعبة "بلاك ميث" واحدة من أفضل إصدارات العام من حيث الاستقبال الإعلامي والأداء التجاري، خاصةً كونها من التجارب القليلة ذات الجودة العالية التي تستهدف السوق الصيني، وأثر نجاحها في السوق بشكل كبير على المبيعات.يُذكر أن فريق التطوير Game Science أصدر التحديث رقم 1.0.13.16615 للعبة "بلاك ميث"، والذي يقدم بعض التحسينات الطفيفة للأداء على جهاز سوني المطوّر البلايستيشن 5 برو.