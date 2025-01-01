مكسيم خليل يوجه رسالة مؤثرة: طريقنا نحو سورية الحرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الممثل السوري مكسيم خليل رسالة معبّرة إلى الشعب السوري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة مكسيم خليل: “إلى كل السوريين: “سورية بخير ” وستكون بخير لأجل كل تلك التضحيات.. سيحملها أولادها لتكون بخير.. لننحّي المخاوف جانباً.. لننحّي المغريات جانباً..

تقع علينا جميعاً مسؤولية بقاء سورية بخير.. آمنوا بدواخلكم بأننا سنبني وطناً لكل السوريين.. يستحقه كلّ السوريون.. صدقوني سيخط هذا الإيمان طريقنا.. نحو سورية المتنوعة.. سورية التكنوقراط.. سورية الديموقراطية.. “سورية العظيمة”.

وأضاف مكسيم خليل: “الرحمة لكل شهداء الثورة السورية يلي قدموا ارواحهم لنشوف هي اللحظة.. تحية لكل ابطال الثورة السورية يلي مافقدوا الأمل بأنه نتنفس الحرية نحنا هلأ بلشنا بأول الطريق.. والطريق بده همتنا كلنا لسورية حرّة تعددية تحفظ كرامة كل السوريين.. سورية العظيمة و”ارفع راسك فوق انت سوري حر”.

كذلك، تفاعل مكسيم خليل مع مقطع فيديو للحظة بدء الاحتفالات بدخول العام الجديد في دمشق عبر حسابه على منصة إكس، وكتب: “الشعب السوري يحتفل كما يستحق أن يحتفل”.