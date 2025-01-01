شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحذّر من مياه "شتاين" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من "البرومات" والان نبدء بالتفاصيل





الدمام - شريف احمد - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "شتاين" التي تنتجها شركة ينابيع نجد للتصنيع بمحافظة الزلفي، بجميع أحجامها وأرقام تشغيلاتها وتواريخ صلاحيتها، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات. وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها سحبت عينات من مياه الشرب "شتاين"، للتحقق من مدى مطابقتها للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم (1025 الخاصة بمياه الشرب المعبأة) فيما يتعلق بتركيز مادة البرومات، حيث حددت اللائحة النسبة القصوى المسموح بها من البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية للعينات تجاوز هذه الحدود، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة. وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استخدام هذه المنتجات والتخلص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام المصنع بسحب المنتجات من السوق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج الخاصة بها. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشددةً على استمرارها في مراقبة مصانع مياه الشرب، ورصد المنتجات المتداولة في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصانع المخالفة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.