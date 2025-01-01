معتصم النهار يتصدر قائمة أفضل الأعمال على “شاهد” في 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “شاهد” مع نهاية عام 2024 عن أقوى وأنجح الأعمال التي تصدرت المنصة خلال العام، وكان مسلسل “لعبة حب” من بطولة النجم معتصم النهار على رأس القائمة، محققًا أعلى نسب مشاهدة في بلاد الشام.

المسلسل الذي جمع بين الدراما والرومانسية استطاع أن يجذب قاعدة جماهيرية واسعة، حيث أبدع معتصم النهار في تقديم شخصية “مالك الأسعد”، وهي شخصية معقدة تجمع بين الحب والصراعات النفسية، مما جعل العمل واحدًا من أبرز إنتاجات العام.

واستحوذ المسلسل على إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، بفضل الأداء المتميز من النجم معتصم النهار وبقية طاقم العمل، بالإضافة إلى القصة القوية التي تناولت قضايا عاطفية واجتماعية بجرأة وإبداع.

“لعبة حب” يأتي كواحد من سلسلة النجاحات التي حققها معتصم النهار في السنوات الأخيرة، ليعزز مكانته كواحد من أبرز نجوم الدراما في العالم العربي. وتؤكد هذه النجاحات المستمرة على شعبيته الكبيرة وإمكاناته التمثيلية التي تجذب المشاهدين بشكل دائم.

منصة “شاهد” أشادت في إعلانها بالأعمال التي حطمت الأرقام القياسية، مؤكدة أن “لعبة حب” كان له النصيب الأكبر من التفاعل والمشاهدة، ليُختتم العام بمسلسل يبقى محفورًا في أذهان محبيه.

من جهة أخرى، دخل النجم السوري معتصم النهار دائرة المنافسة في مهرجان “جوي أووردز” ضمن جوائز صناع الترفيه، المقام خلال فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف هيئة الترفيه. وقد تم ترشيح معتصم لجائزة “الممثل المفضل” عن دوره في مسلسل “لعبة حب”، الذي حقق نجاحاً واسعاً كأحد أبرز الأعمال الدرامية على منصة “شاهد”.

هذا الترشيح يُعد تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه العمل، ويؤكد مرة أخرى على قدرة معتصم النهار على حصد إعجاب الجمهور والنقاد، ليبقى اسمه بارزاً في عالم الدراما العربية.