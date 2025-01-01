آمال ماهر تُبهر جمهور العلا في حفل رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة آمال ماهر مساء أمس (الثلاثاء)، حفل رأس السنة، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار “كامل العدد”.

جاء الحفل في إطار فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” الذي يعكس احتفالات رأس السنة 2025، حيث قدمت آمال مجموعة من أبرز أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

صعدت آمال على المسرح، بقيادة المايسترو تامر فيظي، وقدمت باقة من أغنياتها الشهيرة التي أسرت قلوب الحاضرين، مثل: “اتقي ربنا فيّا”، “أنا برضه الأصل”، “لو كان بخاطري”، و”سكة السلامة”.

وخلال الحفل، وجهت آمال ماهر رسالة خاصة لجمهورها، حيث قالت: “كل سنة وأنتم طيبون، مبسوطة إني معاكم.. ويارب إللي كان نفسه في حاجة ومعرفش يحققها في 2024 يحققها في 2025. كلماتها لاقت استحسانًا واسعًا من الحضور، الذين تفاعلوا معها بشكل استثنائي طوال الحفل.

وشهد مهرجان “شتاء طنطورة” مشاركة فنية مميزة من عدة نجوم، منهم: مي كساب، عبير نعمة، أميمة طالب، وعبدالعزيز المعني، حيث تفاعلوا بشكل كبير مع أغاني آمال.

تستمر فعاليات “شتاء طنطورة” حتى 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث يتم بث الحفل عبر قناة MBC. وتشمل الفعاليات عروضًا موسيقية وثقافية، مع تنبيه الحضور بضرورة ارتداء ملابس رسمية، وأخذ احتياطات من البرد الشديد في صحراء العلا.