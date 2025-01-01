يسرا تهنئ جمهورها بالعام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا على حسابها الخاص بمنصة “X” رسالة هنأت بها جمهورها بالعام الجديد متمنية أن يسود السلام والفرح الجميع.

وكتبت يسرا في رسالتها قائلة: “أتمنى للعالم أجمع عامًا جديدًا سعيدًا! أتمنى أن يحمل العام القادم السعادة والسلام والفرح اللامتناهي للجميع”.

كانت يسرا قد وجهت رسالة الى الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابها الخاص في منصة “X” بعد نجاح مسرحيته الجديدة “الباشا” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ونشرت يسرا البوستر الرسمي للمسرحية وعلقت عليه قائلة: “كريم حبيبي ألف مليون مبروك رجوعك المسرح، وإن شاء الله العرض يكسّر الدنيا ومن نجاح لنجاح دايماً”.

وأضافت: “خالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه لمواصلتهم دعم المنظومة الفنية”.

من ناحية أخرى، تغيب يسرا عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل بسبب ضيق الوقت بحسب ما أعلنت في وقت سابق، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة ” والتي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته، كل من: محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.