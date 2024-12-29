تأهل 44 طالبا لإبداع 2025

تأهل 44 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2025» على المستوى الوطني.

وحقق طلبة الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة الرياض، المركز الثاني لعدد الطلاب والطالبات المتأهلين للمعرض الذي سيقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 2 - 6 فبراير 2025 بواقع 15 طالبًا و28 طالبة، على مستوى إدارات التعليم من مجموع 200 طالب وطالبة متأهلين للمعرض.

ويهدف المعرض إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مبتكرة ومميزة.