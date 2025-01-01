تكنولوجيا: ابل تقدم هذه الترقيات لنظارة Vision Pro للواقع المختلط في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط ابل لجلب مجموعة من الترقيات لنظارة الواقع المختلط Vision Pro خلال هذا العام، وفي السطور القادمة نستعرض الترقيات المتوقعة للنظارة.

منصة الذكاء الإصطناعي Apple Intelligence

على عكس التوقعات لم تقدم ابل منصة الذكاء الإصطناعي لنظارة Vision Pro العام الماضي، حيث إستهدفت ابل التركيز في البداية على دعم تقنية الذكاء الإصطناعي في البداية في هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة ماك.

إلا أن التقارير تؤكد خطط ابل لدفع Apple Intelligence لنظارة الواقع المختلط قريباً، كما تشير التوقعات إلى أن هذه الترقية ستقدم من خلال تحديث visionOS 3، على أن يكون التركيز الأكبر في تطوير مساعد Siri بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يؤثر Siri بشكل كبير على آداء Vision Pro في الحوسبة المكانية، كما أن تكامل ChatGPT مع Siri سيؤثر بشكل كبير على تطور نظام visionOS.

دعم تشغيل الألعاب

لم تأتي نظارة Vision Pro بتركيز خاص على تشغيل الألعاب، على الرغم من تركيز ابل على تعزيز تجربة الألعاب على هواتف الأيفون، وMac وApple TV.

من جانب أخر تقدم ابل مجموعة متنوعة من الألعاب المكانية في خدمة الألعاب Apple Arcade، كما تتوفر بعض التطبيقات في متجر تطبيقات ابل، إلا أن ابل لا توفر أدوات للتحكم في الألعاب في الواقع الإفتراضي، كما أن منصة visionOS لم تطور بتركيز خاص على تشغيل الألعاب.

إلا أن دعم ابل لوحدة PlayStation VR2 سيكون بداية لإتجاه وتركيز جديد على الألعاب، لتبدأ ابل في التركيز على تطوير Vision Pro لدعم الألعاب للإستفادة من الإختيارات المتوفرة بالفعل.

إختيارات جديدة لخدمة Immersive Video”

تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لإضافة محتوى جديد في خدمة “Immersive Video” التي تشهد إرتفاع كبير في الطلب مقارنة بالمحتوى المعروض، كما أن إضافة محتوى جديد وأكثر تنوعاً يمكن أن يبرز كفاءة نظارة Vision Pro في تحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية.

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