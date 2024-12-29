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شرطة الرياض تضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة نقل عام

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة الرياض شخصين ظهرا في محتوى مرئي متداول يعبثان بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام، ومن وثق ونشر ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وأكد الأمن العام الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشددًا على أن المساس بالممتلكات العامة أو التعدي عليها يعد انتهاكًا يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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