شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 4 أيام متبقية للاستفادة من الإجازة الاضطرارية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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حق الإجازة الاضطرارية

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شروط الحصول على الإجازة

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن المهلة المتبقية للاستفادة من رصيد الإجازة الاضطرارية للمعلمين والمعلمات للعام المالي 2024 هي 4 أيام فقط، حيث ينتهي الرصيد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر.وأشارت إلى أن الأسبوع القادم يتزامن مع اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، ما يستدعي التخطيط الجيد لاستثمار الإجازة وفقًا للاحتياجات الطارئةوأوضحت الوزارة أن الإجازة الاضطرارية تُعد حقًا وظيفيًا يُمنح لمواجهة الظروف الطارئة، بواقعأيام مدفوعة الأجر تُخصص خلال السنة المالية الواحدة، دون تأثير على تقييم الأداء الوظيفي أو حركة النقل الخارجي، مع احتسابها ضمن سنوات الخدمة الفعليةوشددت الوزارة على ضرورة تقديم طلب الإجازة والحصول على موافقة المدير المباشر قبل الاستفادة منها، مؤكدة في الوقت ذاته على عدم جواز ترحيل الرصيد المتبقي إلى العام المالي التاليكما دعت الوزارة منسوبيها إلى مراجعة أرصدتهم من خلال نظام "فارس" الإلكتروني، الذي يُتيح استعراض المعلومات المتعلقة برصيد الإجازة وتواريخ استخدامها.وأشارت إلى أن هذا النظام يمثل أداة فعالة لضمان متابعة حقوق الموظفين الوظيفية، بما يعزز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصيةوأهابت الوزارة بجميع المعلمين والمعلمات الحرص على استثمار الأيام المتبقية للاستفادة من الإجازة الاضطرارية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع الاختبارات، لتوفير بيئة مهنية مرنة تدعم احتياجاتهم وتسهم في تعزيز جودة أدائهم الوظيفي