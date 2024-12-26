شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني يقلد سمول كابتشينو في تناول الطعام ويصدم الجميع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاجأ الشيخ عادل الكلباني الجميع بتقليده طريقة تناول الطعام الخاصة بمشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعد العنزي الشهير بـ “سمول كابتشينو”.

وأظهر مقطع فيديو، سمول كابتشينو وهو يطلب من الكلباني تقليده أثناء تناول الطعام، ليمسك الأخير بالشوكة ويأخذ كمية صغيرة جدًا من الطعام، في إشارة إلى أنه يشعر بالحرج.

ورد سمول كابتشينو قائلًا: “قصدك إني آكل وأنا مستحي صح ولا شو؟”، ليرد عليه الكلباني : “لا خايف”، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين النشطاء والمدونين على مواقع التواصل.