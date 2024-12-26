شكرا لمتابعة خبر عن أكثر 4 أعوام برودة في المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، عن أن هناك 4 أعوام مضت كانت الأكثر برودة في المملكة.

وقال الزعاق خلال برنامج “تقويم”: “موجات البرد القاسية عادة تأتينا في موسمي المربعانية والشق وقد تتقدم أو تتأخر عن هذين الموسمين، لكن هذا نادر”.

وأضاف: “الموجة الباردة تأتينا من القطب الشمالي ومن صحراء سيبيريا المتجمدة، وهناك تواريخ انخفضت فيها درجات الحرارة إلي معدلات متدنية جدا، في عام 1383هجري الموافق 1964 ميلادي، وفي عام 1392 هجري الموافق 1972 ميلادي”.

وتابع: “أيضا عامي 1409هجري الموافق 1989ميلادي، وعام 1428 هجري الموافق 2008 ميلادي شهدا درجات الحرارة إلي معدلات متدنية جدا”.