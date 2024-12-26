شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي الحوادث.. وجود كاشف الدخان بالمنشآت والمنازل أمر ضروري والان نبدء بالتفاصيل

التنبيه المبكر بالحرائق

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق، وإصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم.وتدعو المديرية العامة لاتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.