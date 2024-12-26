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لتفادي الحوادث.. وجود كاشف الدخان بالمنشآت والمنازل أمر ضروري

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.

التنبيه المبكر بالحرائق

وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق، وإصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم.
وتدعو المديرية العامة لاتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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