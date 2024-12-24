وبينت الأمانة أن عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها بلغت 2424 شهادة امتثال خلال المهلة التصحيحية بنسبة وصلت 79%.
مؤكدة أن الشهادة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.
داعية الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة من خلال «بلدي»، والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2424 شهادة امتثال بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.