2424 شهادة امتثال بالباحة

تواصل أمانة منطقة الباحة إصدار شهادة الامتثال للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي، المستوفية المتطلبات، تماشيًا مع جهودها في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، مما يسهم في تعزيز المشهد الحضري لمنطقة الباحة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الأمانة أن عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها بلغت 2424 شهادة امتثال خلال المهلة التصحيحية بنسبة وصلت 79%.

مؤكدة أن الشهادة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.

داعية الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة من خلال «بلدي»، والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.