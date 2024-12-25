ضبط 3 أطنان من السمك الفاسد في عسير

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع اللجان الفرعية المختصة، من ضبط أكثر من 3000 كيلوجرام من السمك الفاسد في عدد من الأسواق والمطاعم بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكد فرع الوزارة أن العملية جاءت ضمن جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن الكميات المضبوطة لم تستوفِ الاشتراطات الصحية اللازمة وتمثل خطرًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وشدد فرع الوزارة على أنه سيواصل تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.