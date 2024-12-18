شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن لا خوف على اللغة العربية، فهي محفوظة بحفظ القرآن الكريم.

وشدد معاليه على أهمية العناية باللغة العربية، داعيًا المسلمين إلى تعلمها والمحافظة عليها، باعتبارها الرابط القوي الذي يربط الأمة الإسلامية بهويتها وعقيدتها، وهي لغة القرآن الذي أنزل هداية للعالمين.



دور اللغة في نشأة الحضارات

وأشار "السديس" إلى دور اللغة العربية المحوري في نشوء الحضارات واستمراريتها، مؤكداً أنها جزء لا يتجزأ من الهوية الإسلامية.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، من خلال نشرها وتعزيز مكانتها عالميًا، بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى دمج اللغة العربية في مختلف المجالات، لا سيما التعليم والتقنية.

ودعا "السديس" إلى تعزيز تعلم اللغة العربية بين الأجيال الناشئة باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمنهجية، لتبقى اللغة العربية حاضرة وقوية في مسيرة الأمة الإسلامية.