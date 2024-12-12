شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، التي ستستمر تأثيراتها في أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هذه الرياح ستؤثر على مدى الرؤية الأفقية، مما يحد من الرؤية بشكل ملحوظ في تلك المناطق.

وأضاف أن الطقس سيظل مستقرًا بشكل عام على باقي مناطق المملكة، حيث لن تشهد معظم المناطق تقلبات جوية ملحوظة، مع استمرار درجات الحرارة المعتدلة في معظم أنحاء البلاد.