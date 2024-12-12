شكرا لمتابعة خبر عن مستشار علاقات: دخول الرجل للحمام مع هاتفه مؤشر على الخيانة الزوجية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مستشار العلاقات الأسرية الدكتور خليفة المحرزي أن بعض التصرفات المتعلقة باستخدام الهاتف قد تكون مؤشرات على الخيانة الزوجية.

وأشار المحرزي، خلال نقاش حول تأثير التكنولوجيا على العلاقات الزوجية، إلى أن دخول الرجل للحمام مع هاتفه قد يعكس وجود علاقة غير جيدة أو محاولات لإخفاء أمور مشبوهة.

وأضاف: “عندما تطلب الزوجة من زوجها إعطاءها هاتفه، فإن ردة فعله خلال الثواني القليلة التالية قد تكون مؤشرًا واضحًا على وجود أمر ما، سواء من خلال تعابير وجهه أو تصرفاته.”

وأوضح مستشار العلاقات أن هناك تصرفات أخرى تدق ناقوس الخطر، مثل وضع الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم، امتلاك هاتفين أحدهما للمنزل والآخر للسيارة، أو إنهاء المكالمات بشكل مفاجئ وسريع.

وختم المحرزي بالتأكيد على أهمية الثقة والتواصل المفتوح بين الأزواج لتجنب الشكوك وتعزيز استقرار العلاقة الزوجية.