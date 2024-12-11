شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة غداً على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة ستشهد أجواء باردة إلى باردة جداً خلال فترات مختلفة من يوم غد الخميس.

وفقًا لإحصائيات منصة Meteologix فأكد الحصيني أن درجات الحرارة المتوقعة فجر الخميس ستكون منخفضة بشكل ملحوظ، حيث ستسود البرودة الشديدة على معظم المناطق، أما خلال فترة الظهيرة، فتوقع أن تميل الأجواء للاعتدال مع برودة خفيفة في مختلف المناطق.

وأضاف أن الأجواء ستعود لتصبح باردة إلى باردة جداً ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى ساعات الفجر على معظم مناطق المملكة ودول الخليج.

واستثنى الحصيني في توقعاته الساحل الأوسط والجنوبي من الخليج، بالإضافة إلى جنوب الخليج، حيث ستكون الأجواء أقل برودة.

وتأتي هذه الأجواء في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تؤثر على المنطقة، داعياً الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال الليل والصباح الباكر.