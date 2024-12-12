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فرحة مقيم يمني بفوز المملكة باستضافة كأس العالم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبر مقيم يمني عاش بالمملكة أكثر من 50 عاما عن مشاعره بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وقال المقيم في مقطع فيديو: “أنا فرحان كأي مواطن سعودي وزيادة، أنا أقيم بالسعودية من أكثر من 50 عام، من أيام الملك فيصل وأنا موجود، نعيش هنا مثل أي مواطن سعودي وأفضل “.

وأضاف: ” نهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ، والشعب السعودي”.

وتعد استضافة كأس العالم 2034 إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المملكة، ما يعكس دورها المتنامي في دعم العالمية وتعزيز التعاون الدولي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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