شكرا لمتابعة خبر عن فرحة مقيم يمني بفوز المملكة باستضافة كأس العالم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر مقيم يمني عاش بالمملكة أكثر من 50 عاما عن مشاعره بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وقال المقيم في مقطع فيديو: “أنا فرحان كأي مواطن سعودي وزيادة، أنا أقيم بالسعودية من أكثر من 50 عام، من أيام الملك فيصل وأنا موجود، نعيش هنا مثل أي مواطن سعودي وأفضل “.

وأضاف: ” نهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، والشعب السعودي”.

وتعد استضافة كأس العالم 2034 إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية التي تحققها المملكة، ما يعكس دورها المتنامي في دعم الرياضة العالمية وتعزيز التعاون الدولي.