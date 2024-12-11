تعليم سراة عبيدة يحتفي بيوم ذوي الإعاقة

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، تحت شعار «التمكين من أجل مستقبل شامل ومستدام».

وانطلقت فعاليات الاحتفاء الذي أُقيم بتنظيم من قسم تنمية القدرات في مركز الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بسراة عبيدة، بجولة على المعرض المُصاحب واستمع الحضور لشرح عن آلية تشخيص حالات الطلاب والطالبات، فيما أكد مساعد مدير التعليم تركي بن أحمد الفالح، على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، ومشاركة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، بهدف تثقيف المجتمع التعليمي بأهمية هذه الفئة ونشر الوعي وتعزيز الفهم المجتمعي للتحديات غير الظاهرة التي تواجهها، إضافةً إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم واندماجهم مع أقرانهم، والقيام بمسؤولياتهم المشتركة.

وأشار«الفالح» في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام خاص بالطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة في جميع مدارس المحافظة من خلال إنشاء المدارس المخصصة لبرامجهم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ومراكز متخصصة ومساندة لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهم.

من جانبه تحدث مدير تنمية القدرات بإدارة التعليم عبدالله ناشر، عن الفعاليات التوعوية والأنشطة المتنوعة التي تُنفذ بهذه المناسبة والتي ستستمر إلى نهاية الأسبوع القادم؛ وذلك لتعريف المجتمع التعليمي بالخدمات التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. وفي ختام الاحتفاء تم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم والمدارس المُشاركة والجهات الداعمة.