السعودية | قائد القوات الجویة يشهد اختتام التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 4»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 4»، وذلك بحضور عدد من قادة القوات الجوية للدول المشاركة بالتمرين.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له لدى وصوله قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.

وشَهِد التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 4» على مدى أسبوعين تنفيذ طلعات جوية لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي، ومحاضرات وندوات.

وأظهرت القوات الجوية المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، مما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.

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