شكرا لقرائتكم خبر "ديزرت روك" يفتح أبوابه.. تحفة معمارية بين الجبال من "البحر الأحمر الدولية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن افتتاح منتجع "ديزرت روك" الجبلي في وجهة "البحر الأحمر"، والذي يُعد ثالث منشآتها الفندقية التي تُديرها الشركة بنفسها.

ويقع "ديزرت روك" في قلب الصحراء، حيث تلتقي الجبال بالرمال في مشهد يخطف الأنفاس.

ويمتد المنتجع على مساحة 30,000 متر مربع، ويتميز بتصميم معماري فريد يندمج بسلاسة مع التكوينات الصخرية التي تميِّز المنطقة.

ويبعد 20 دقيقة فقط عن مطار "البحر الأحمر الدولي"، مما يوفر للزوار سهولة الوصول وراحة البال.

ويوفر "ديزرت روك" للضيوف ملاذًا مثاليًا يجمع بين المغامرة والهدوء، مع خيارات إقامة متنوعة تشمل فللًا مزودة بمسابح خاصة، وأجنحة فاخرة، ومرافق حصرية، تضمن تجربة استثنائية لكل زائر.

وفي هذا السياق، صرّح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "يسرنا أن نرحب بالزوار في "ديزرت روك"، الذي يُعد إضافة فريدة إلى محفظتنا الفندقية. تم تصميم هذا المنتجع ليوفر تجربة غامرة تجمع بين الفخامة والطبيعة، مما يجعله وجهة لا تُنسى".

وأضاف باغانو: "سواء كنت ترغب في استكشاف الصحراء والجبال مع فريق المغامرات "أكون"، أو الاسترخاء في خصوصية تامة، أو الاستمتاع بتجارب طعام عالمية المستوى، فإن "ديزرت روك" يقدم تجربة فريدة تناسب كل ضيف".

ويوفر "ديزرت روك" خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع الأذواق، بدءًا من فلل الوادي الواسعة المثالية للعائلات، والتي تتميز بتصميمها المستوحى من الصحراء ومسابحها الخاصة، إلى الفلل المعلقة على الحافة الصخرية التي توفر إطلالات بانورامية خلابة، وأجنحة الكهف الجبلي المُدمجة في الصخور والتي توفر الخصوصية التامة، والفلل المحفورة في الجبل بموقعها الفريد وإطلالاتها الساحرة، وصولًا إلى الفيلا الملكية الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم والمثالية للمناسبات الخاصة.

ويُقدم "ديزرت روك" تجارب طعام استثنائية تناسب جميع الأذواق، من "نيرا" الذي يقدم أشهى المأكولات المطهوة على الحطب بقيادة الشيف الشهير عثمان سيزين الذي حازت مطاعمه على نجوم ميشلان عام 2024، إلى "ميكا" البار العصري الذي يقدم كوكتيلات غير كحولية وأطباقًا صغيرة في أجواء هادئة، وبازلت" الذي يقدم وجبات إفطار وأطباقًا هندية حديثة مع عروض ترفيهية، و"وادي" البار الذي يقع بجانب المسبح ويقدم مأكولات مستوحاة من المطبخ البيروفي مع عروض دي جي، و"ذا أوبزرفاتوري" اللاونج الراقي الذي يوفر إطلالات على النجوم مع كوكتيلات غير كحولية وحلويات. كما يتميز منتجع "ديزرت روك" بتجربة استجمام متكاملة مع غرف علاجية، وحمام تقليدي، ومرافق علاجية بالمياه، ومساحة علاجية خارجية، وجلسات يوغا.

ويجسد "ديزرت روك" التزام "البحر الأحمر الدولية" الراسخ بمبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث تم تصميمه بحرص شديد لضمان الحد الأدنى من الأثر على البيئة المحيطة.

يُعدّ المنتجع نموذجًا يحتذى به في مجال السياحة المستدامة، فهو يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعتمد على ممارسات صديقة للبيئة في جميع عملياته، مثل إعادة تدوير المياه والمخلفات، والحد من استخدام البلاستيك، والتعاون مع أهالي منطقة البحر الأحمر للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما يُولي المنتجع اهتمامًا خاصًا بحماية الكائنات الحية والنظم البيئية في المنطقة، من خلال مبادرات مُتعددة تهدف إلى إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الحيوي.

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كما يتوفر خصم 20% للحجوزات قبل 45 يومًا من موعد الإقامة.

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