أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الأطراف "على وشك" إبرام اتفاق هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقال خلال خطاب ألقاه في وزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي، "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل عدة أشهر يؤتي ثماره أخيرا"، مؤكدا أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق".
واكد بايدن أن بلاده وحلفاءها الغربيين لا يمكنهم التخلي عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأضاف "ساعدنا الأوكرانيين على إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد ثلاث سنوات، فشل بوتين في تحقيق كل أهدافه الاستراتيجية، فشل بسبب وحدة حلف شمال الأطلسي، لا يمكننا الاستسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن اكد بانه لا يمكننا أن نتخلى عن أوكرانيا: اسرائيل وحماس على وشك إبرام اتفاق بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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