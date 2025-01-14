"يديعوت أحرونوت": أعضاء الكنيست عن حزب بن غفير أخبروا نتانياهو أن مغادرتهم للحكومة مطروحة على خلفية صفقة غزة".

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "أعضاء الكنيست عن حزب بن غفير أخبروا نتانياهو أن مغادرتهم للحكومة مطروحة على خلفية صفقة غزة".

هذا وكشقت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا وصل اليوم إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري القطري، أن "أمير قطر استعرض مع وفد حماس مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة، وجدد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

ولفت الديوان الأميري، الى أن "أمير قطر استقبل مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب ومنسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي وتلقى اتصالا من بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل".

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن بحث في اتصال مع أمير قطر مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وشددا على الحاجة الملحة إلى تقديم الإغاثة الفورية لسكان غزة".

ولفت البيت الأبيض، الى أن "بايدن وأمير قطر اتفقا على مواصلة التنسيق مباشرة ومن خلال فرقهما بهذه المرحلة الحرجة من المفاوضات".