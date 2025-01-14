سامي الجميل: ليس لدينا أي شيء ضد أحد بل نريد دولة سيّدة حرة مستقلة لكل الناس مبنية على الشراكة والكفاءة

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بان كل الأفرقاء الذين صوّتوا لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام تعاطوا بمسؤولية عالية، بدءًا بالمرشحين خاصة فؤاد مخزومي واللواء اشرف ريفي، وكل الكتل والقوى تعاطوا بمسؤولية وهذا سر النجاح بوصول القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

ولفت الجميل في حديث الى قناة "LBC"، الى ان البعض مستغرب من موقفنا الانفتاحي، لكننا نريد بناء دولة لا يمكن أن يكون فيها استقواء وميليشيات، بالرغم من أنه عندما كان حزب الله بذروة قوته كنا نواجهه بأعلى سقف. أما اليوم فهناك فرصة لكي يكون الجميع تحت سقف الدولة والقانون.

واوضح بانه إذا أرادت قيادة حزب الله الإبقاء على التشنج والتخوين فهذا خيارها ولكن الطائفة الشيعية الكريمة هي جزء لا يتجزأ من لبنان وطموحنا بناء البلد معها. ليس لدينا أي شيء ضد أحد بل نريد دولة سيّدة حرة مستقلة لكل الناس مبنية على الشراكة والكفاءة.

واكد الجميل بانه لدينا ثقة كبيرة بالرئيس جوزاف عون وبالرئيس المكلّف وأتمنى أن نعطيهما فرصة لتسهيل مهمتهما لانتشال لبنان من البئر العميق الموجود فيه، فالموضوع ليس استحقاقًا عاديًا فلبنان خارج من 30 سنة وصاية وحرب مدمّرة. لنعطِ نفَسًا إيجابيًا للبلد فاللبنانيون يستحقون هذا.