رويترز: حلفاء ترامب بمجلس النواب يتداولون مشروع قانون لشراء غرينلاند

أشارت "رويترز" الى أن حلفاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند.

وذكر مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوغلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إن المشروع يسمى "قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى". وأورد موقع "فوكس نيوز ديجيتال" في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح اليوم الاثنين.

واوضح ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمرك بتسليمها. وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات الأميركية التي جرت في الخامس من تشرين الثاني.

وإذا أُقر مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك في 20 كانون الثاني، عندما يتولى ترامب منصبه.

ينص مشروع القانون على أن "الكونغرس يجيز بموجب هذا الإجراء للرئيس بدءا من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 كانون الثاني 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمرك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند".

وذكر النص "في موعد لا يتجاوز خمسة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمرك فيما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق إلى لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة".

وتخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ عدة قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل ضمن مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا.

واكد رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مرارا إن الجزيرة ليست للبيع وإن الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم.